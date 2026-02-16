Denunciati 121 ultras del Verona per gli scontri contro il Pisa

La Polizia di Stato ha denunciato 121 ultras del Verona dopo gli scontri avvenuti il 18 ottobre prima della partita contro il Pisa, a causa di una rissa scoppiata in via Piave tra tifosi delle due squadre. Durante gli scontri, alcuni gruppi di tifosi si sono affrontati con pietre e bastoni, provocando danni a auto e negozi nelle vicinanze. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, identificando e fermando numerosi tifosi veronesi. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato alcuni oggetti pericolosi trovati tra i supporters.

La Polizia di Stato ha denunciato a vario titolo 121 ultras del Verona per gli scontri avvenuti prima della partita del Pisa contro i gialloblù giocata lo scorso 18 ottobre, fermati e identificati subito dopo la violenza rissa in via Piave tra questi e i tifosi pisani. L’attività della Digos, consistita nella visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei filmati della Polizia Scientifica, ha consentito di cristallizzare le condotte di ciascuno dei tifosi scaligeri che erano presenti in quelle fasi e che hanno partecipato attivamente agli scontri. Inoltre, il Questore di Pisa ha avviato l’istruttoria per l’adozione di provvedimenti Daspo nei confronti di tutti i soggetti segnalati alla Procura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

