Scontri prima di Pisa-Verona denunciati 121 ultras gialloblù

Il motivo degli scontri tra tifosi del Verona e del Pisa, avvenuti il 18 ottobre scorso, è la rissa tra circa 200 ultras avvenuta nel centro della città. Tra le persone coinvolte, 121 ultras gialloblù sono state denunciate dalle forze dell’ordine. I tifosi veronesi avevano lanciato oggetti e dato inizio a una colluttazione che ha richiesto l’intervento delle forze di polizia. La scena si è svolta davanti a un bar, provocando momenti di tensione tra le due fazioni.

Pisa, 16 febbraio 2026 – Sono 121 gli ultras del Verona denunciati per gli scontri con i tifosi pisani avvenuti il 18 ottobre scorso, prima della partita Pisa-Verona. La polizia di Stato ha concluso la seconda fase dell'indagine e il questore di Pisa ha avviato l'istruttoria per l'adozione dei Daspo nei confronti dei soggetti segnalati alla Procura. L'attività investigativa è stata condotta dalla Digos attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dei filmati della polizia scientifica. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire le condotte dei tifosi scaligeri presenti in quelle fasi e di individuare chi avrebbe partecipato attivamente agli scontri.