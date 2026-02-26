Terni è scomparsa Monica Ceccarelli | Uno sguardo rivolto ai problemi del mondo

Una donna di origini ternane, conosciuta per il suo impegno nel campo dell’antropologia, è scomparsa improvvisamente durante un viaggio in Tailandia. La sua assenza ha lasciato un vuoto tra coloro che avevano condiviso con lei progetti e passioni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra amici e colleghi, che si sono stretti attorno al ricordo di una persona dedita al lavoro e alla scoperta del mondo.

Il ricordo: “Attratta dalle problematiche socio culturali dell’estremo oriente decise poi di trasferirsi a vivere in Thailandia” Scomparsa all’improvviso nei giorni scorsi durante un’escursione in Tailandia, l’antropologa ternana Monica Ceccarelli è stata una delle protagoniste della vita dell’Istess degli ultimi vent’anni. Per molto tempo segretaria dell’Istituto di Studi Teologici e Storico-Sociali, è stata tra i fondatori del Terni Film Festival, del quale ha anche co-diretto l’edizione 2006, anno in cui organizzò un leggendario concerto di Enzo Decaro e Marcello Colasurdo. “La voce del Vesuvio” – scomparso due anni fa – era un autentico sacerdote laico di Mamma Schiavona, la Madonna Nera di Montevergine, il cui culto Monica aveva studiato approfonditamente. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Safer Internet Day. Un giovane su 2 si è rivolto all’Ai per problemi sentimentaliUn rapporto di Terre des Hommes su violenza e cyberbullismo rivela che per due terzi dei ragazzi internet è percepito come un luogo ostile.

Serve uno sguardo che non sia ingenuo per capire i nuovi «padroni del mondo»Lo diceva magnificamente Baudelaire: il più bel trucco del diavolo è far credere che non esiste.