Safer Internet Day Un giovane su 2 si è rivolto all’Ai per problemi sentimentali
Oggi si parla molto di sicurezza online, soprattutto tra i più giovani. Secondo un rapporto di Terre des Hommes, un giovane su due si è già rivolto all’intelligenza artificiale per problemi sentimentali. La ricerca mostra anche che due ragazzi su tre vedono Internet come un posto difficile, dove si rischia di incontrare violenza e cyberbullismo. È un segnale che bisogna fare di più per proteggere i ragazzi sui social e in rete.
Un giovane su due, però, si è rivolto all'intelligenza artificiale per problemi sentimentali o di salute.
