Safer Internet Day. Un giovane su 2 si è rivolto all’Ai per problemi sentimentali

Oggi si parla molto di sicurezza online, soprattutto tra i più giovani. Secondo un rapporto di Terre des Hommes, un giovane su due si è già rivolto all’intelligenza artificiale per problemi sentimentali. La ricerca mostra anche che due ragazzi su tre vedono Internet come un posto difficile, dove si rischia di incontrare violenza e cyberbullismo. È un segnale che bisogna fare di più per proteggere i ragazzi sui social e in rete.

Un rapporto di Terre des Hommes su violenza e cyberbullismo rivela che per due terzi dei ragazzi internet è percepito come un luogo ostile. Un giovane su due, però, si è rivolto all'intelligenza artificiale per problemi sentimentali o di salute.

Per il Safer Internet Day 2026, l’Unione Europea lancia tre strumenti per le scuole.

Il 10 febbraio torna il Safer Internet Day, con un programma ricco di eventi dedicati ai docenti.

