Nel 2025, il tessuto imprenditoriale della provincia di Siena si conferma stabile, con un aumento netto di 67 imprese, portando il totale a 27.133 unità. Nonostante le sfide economiche, le aziende locali dimostrano resilienza, contribuendo alla crescita complessiva del territorio e rafforzando il panorama economico regionale.

La provincia di Siena registra 27.133 imprese attive al 31 dicembre 2025, con un incremento netto di 67 unità rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio toscane, che fotografano un anno di crescita contenuta ma significativa per il tessuto economico locale. In un anno segnato da conflitti internazionali, tensioni geopolitiche e dall’inasprimento dei dazi commerciali, il sistema imprenditoriale regionale mostra segnali di tenuta. Il 2025 si chiude infatti con un saldo positivo per il numero delle imprese attive nella regione, un dato che assume un peso ancora maggiore se letto nel quadro di un’economia globale attraversata da forti incertezze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Movimprese 2025. Il tessuto delle aziende tiene nonostante la crisi. In un anno +67 unità

