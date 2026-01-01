Il Comune di Verona continua a investire nella sicurezza urbana, potenziando l’illuminazione pubblica nei quartieri. Questa iniziativa mira a migliorare la vivibilità, favorendo ambienti più sicuri e accessibili per tutti i cittadini. Il rafforzamento dell’illuminazione rappresenta un passo importante per garantire spazi pubblici più protetti e valorizzare il patrimonio urbano della città.

Prosegue il percorso del Comune di Verona per migliorare la sicurezza urbana attraverso un rafforzamento mirato della rete di illuminazione pubblica. Uno degli ultimi via libera del 2025, è stato dato della giunta alla seconda tranche di interventi che interesseranno numerose aree della città. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Sicurezza e vivibilità nei quartieri, si potenzia l'illuminazione pubblica

