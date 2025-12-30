Capodanno in Sagra ai Giardini Luzzati | festa condivisa con cena musica e intrattenimento

Il 31 dicembre, ai Giardini Luzzati – SpazioComune nel centro di Genova, si svolgerà la Sagra di Capodanno. Un'occasione per condividere una serata tra amici, tra cena, musica e intrattenimento, in un ambiente sereno e conviviale. Un modo semplice e autentico per salutare l’anno che si conclude e accogliere quello nuovo, in un contesto che invita alla convivialità e alla partecipazione collettiva.

Sarà un Capodanno diverso dal solito quello che prenderà vita mercoledì 31 dicembre ai Giardini Luzzati – SpazioComune, nel cuore del centro storico di Genova. Un Capodanno “in sagra”, fatto di tavolate condivise sotto i tendoni riscaldati della piazza, cucina conviviale, musica e una grande. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Capodanno in Sagra ai Giardini Luzzati: festa condivisa con cena, musica e intrattenimento Leggi anche: Sagra del Mugugno d'Autunno ai Giardini Luzzati con polenta, arrosticini, musica e intrattenimento Leggi anche: Sagra dello Stokke ai Giardini Luzzati: stoccafisso, intrattenimento e solidarietà La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno 2026, la sagra ai Giardini Luzzati, tra cibo, attività per famiglie e dj set; Capodanno 2026 a Genova e provincia: cosa fare il 31 dicembre? Pinguini Tattici Nucleari, concerti in piazza, dj set, teatro e cenoni; Capodanno a Chiavari 2025: concerto in piazza, Zabaionata e ballo liscio. Capodanno 2026, la sagra ai Giardini Luzzati, tra cibo, attività per famiglie e dj set - Mercoledì 31 dicembre, lo spazio comune nel cuore del centro storico di Genova ospita un cenone servito, in ... mentelocale.it Natale a Genova, il Cactus Market illumina i Giardini Luzzati - Ai Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico di Genova, torna l’atmosfera natalizia con ... ilsecoloxix.it Mercoledì 31 dicembre ai Giardini Luzzati – Spazio Comune, nel centro storico, è in programma un Capodanno impostato sulla formula della “sagra”: tavolate comuni sotto tendoni riscaldati, cena servita al tavolo, brindisi di mezzanotte offerto e festa con musi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.