Il durissimo messaggio del Real Madrid ai suoi giocatori | Senza Xabi Alonso la colpa è vostra

Il Real Madrid ha chiarito la propria posizione, attribuendo ai giocatori la piena responsabilità della situazione attuale. Florentino Pérez ha sottolineato che senza Xabi Alonso, la colpa è esclusivamente loro, e che spetta a loro salvare la stagione. Questa presa di posizione rappresenta un messaggio diretto e senza mezzi termini, segnando un cambio di atteggiamento nel rapporto tra società e squadra.

