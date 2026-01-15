Il durissimo messaggio del Real Madrid ai suoi giocatori | Senza Xabi Alonso la colpa è vostra
Il Real Madrid ha chiarito la propria posizione, attribuendo ai giocatori la piena responsabilità della situazione attuale. Florentino Pérez ha sottolineato che senza Xabi Alonso, la colpa è esclusivamente loro, e che spetta a loro salvare la stagione. Questa presa di posizione rappresenta un messaggio diretto e senza mezzi termini, segnando un cambio di atteggiamento nel rapporto tra società e squadra.
Florentino Perez non concede più scuse ai suoi calciatori, ritenuti da oggi gli unici responsabili della situazione: dovranno essere loro a salvare la stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
