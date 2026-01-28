Forza Italia vuole aiutare i balneari spunta l'ennesima proroga delle concessioni sulle spiagge

La proposta di Forza Italia di prorogare le concessioni balneari torna a far discutere. In Parlamento, il partito chiede di rinviare le gare per le spiagge, inserendo un nuovo emendamento al decreto Milleproroghe. La misura mira a dare più tempo ai gestori attuali, ma apre anche il dibattito sulla futura gestione delle spiagge italiane.

Tra gli emendamenti al decreto Milleproroghe, una proposta di Forza Italia chiede di rimandare le gare per le concessioni balneari. Al momento sono in programma entro la metà del 2027, dopo anni di rinvii. FI vorrebbe spostarle ancora, questa volta a una data indefinita, aspettando che si chiudano delle procedure europee in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Forza Italia

Le recenti mareggiate causate dal ciclone Harry hanno provocato danni significativi alle coste dell'area orientale, portando all'erosione della spiaggia, alla distruzione delle passerelle e all'abbandono delle cabine balneari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Forza Italia

Argomenti discussi: Calenda a FI: Felice se potremo lavorare insieme. E attacca Salvini; Occhiuto: Forza Italia torni a essere un partito liberale. Non sarò io a sfidare Tajani; Forza Italia a 32 anni dalla Discesa in campo di Silvio Berlusconi: Vogliamo rassicurare e unire le migliori energie di questo Paese; Forza Italia, Occhiuto vede Marina Berlusconi e pensa a un evento a Milano lontano da Tajani.

Forza Italia vuole aiutare ancora i balneari, spunta l’ennesima proroga delle concessioni sulle spiaggeTra gli emendamenti al decreto Milleproroghe, una proposta di Forza Italia chiede di rimandare le gare per le concessioni balneari ... fanpage.it

Occhiuto: Forza Italia torni a essere un partito liberale. Non sarò io a sfidare TajaniParla il governatore calabrese e vicesegretario di Forza Italia dopo l’incontro con Marina Berlusconi. Presto una kermesse a Milano: Siamo nati per ... repubblica.it

Nel nuovo sondaggio politico Tecnè perdono leggermente terreno Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre fanno piccoli passi avanti sia il Pd, sia il Movimento 5 stelle. La fiducia nel governo è in calo, quella in Giorgia Meloni oscilla. - facebook.com facebook

Davide Bergamini: “Passo dalla Lega a Forza Italia per non farmi trascinare a destra da Vannacci” x.com