Il TAR Liguria conferma | le concessioni balneari sono scadute e devono essere messe a gara

Il TAR Liguria ha deciso che le concessioni balneari sono scadute e devono essere messe a gara. Le proroghe automatiche non sono più valide, e ora si punta a bandire le gare pubbliche. La decisione mira a garantire più trasparenza, concorrenza e un uso più sostenibile delle spiagge.

Il TAR Liguria boccia le proroghe automatiche delle concessioni balneari: via libera alle gare pubbliche per garantire trasparenza, concorrenza e uso sostenibile delle spiagge. L'Associazione Mare Libero APS accoglie con grande soddisfazione le recenti sentenze del TAR Liguria, che hanno accolto i ricorsi presentati dall'Autorità Garante della Concorrenza nei confronti dei Comuni di Marinella di Sarzana, Laigueglia e Pietra Ligure, dichiarando illegittime le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime e imponendo alle amministrazioni locali di bandire immediatamente le gare pubbliche per l'assegnazione delle aree.

