Tappa Castelsardo-Bosa al Giro di Sardegna 2026 | orari percorso favoriti e tv

La tappa Castelsardo-Bosa al Giro di Sardegna 2026 si svolge a causa dell'organizzazione della trentesima edizione, che apre anche la Coppa Italia delle Regioni. Gli atleti affrontano un percorso di 150 chilometri caratterizzato da salite impegnative e tratti pianeggianti. Gli appassionati possono seguire la gara in diretta televisiva e online, mentre gli esperti osservano con attenzione i favoriti della corsa. La competizione si avvicina rapidamente e i corridori sono pronti a partire.

Il Giro di Sardegna torna in scena per celebrare la sua trentesima edizione, aprendo la Coppa Italia delle Regioni. La prima tappa propone un percorso impegnativo da Castelsardo a Bosa, caratterizzato da un intenso accumulo di dislivello e da un finale potenzialmente incerto. Un avvio che richiede gestione delle energie, Lettura tattica e possibilità di scatti decisivi fin dai primi minuti di corsa. La frazione inaugurale è lunga 189,8 km e mette subito in evidenza un profilo mosso, con poche fasi di zona pianeggiante. Lungo il percorso si alternano tratti vallonati e strappi selettivi, con tre Gran Premi della Montagna pronti a mettere in difficoltà i velocisti e a favorire le idee di attacco da lontano.