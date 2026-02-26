Tangenziale di Salerno | i lavori avanzano tra Fratte e Pontecagnano

I lavori sulla Tangenziale di Salerno tra Fratte e Pontecagnano proseguono senza sosta. La fase attuale prevede restringimenti temporanei sulla carreggiata principale, che si protrarranno fino a lunedì 9 marzo. Le modifiche alla viabilità saranno presenti in alcuni tratti, con interruzioni che si alterneranno durante i giorni feriali, escludendo il fine settimana.

Dalla tangenziale Nord al sottopasso. Avanzano i lavori a Cesano e SevesoTra Cesano Maderno e Seveso, i due maxi cantieri di Ferrovienord stanno avanzando celermente: il 2026 sarà l’anno delle prime concrete modifiche sia...

Salerno, avanzano i cantieri: elettrificazione delle banchine al porto e lavori nelle traverse del CorsoProseguono a ritmo sostenuto due cantieri aperti nella città di Salerno, uno nell’area portuale e l’altro nel centro cittadino, con interventi mirati...

