Dalla tangenziale Nord al sottopasso Avanzano i lavori a Cesano e Seveso

Lavori in corso tra Cesano Maderno e Seveso, dove Ferrovienord sta portando avanti due importanti cantieri. Questi interventi, che coinvolgono la tangenziale Nord e il sottopasso, mirano a migliorare la viabilità e il servizio ferroviario. Le opere proseguono con celerità, puntando a completarsi entro il 2026, quando saranno introdotte le prime modifiche concrete per cittadini e pendolari.

Tra Cesano Maderno e Seveso, i due maxi cantieri di Ferrovienord stanno avanzando celermente: il 2026 sarà l’anno delle prime concrete modifiche sia sulla viabilità che sul servizio ferroviario grazie alle novità introdotte. Sul versante di Cesano Maderno si lavora alla realizzazione della cosiddetta “tangenziale nord” con la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in direzione nord est-sud ovest verso Seveso, con un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como. Per quanto riguarda il sottopasso veicolare si sono concluse le attività di realizzazione dei conci della nuova galleria artificiale e del manufatto scatolare in cemento armato per l’attraversamento della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla tangenziale Nord al sottopasso. Avanzano i lavori a Cesano e Seveso Leggi anche: Tangenziale nord Cesano–Seveso, lavori avanti: traguardo ad aprile 2026 Leggi anche: Tangenziale Nord e sottopasso, sopralluogo al cantiere di Cesano Maderno: fine lavori ad aprile 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalla tangenziale Nord al sottopasso. Avanzano i lavori a Cesano e Seveso; Nuova tangenziale nord di Cesano Maderno, lavori avanti: posato il sottopasso e riaperta via della Repubblica; Lavori del tram, in tangenziale riapre in entrata l’ingresso da via Corticella: ecco tutte le novità; Proseguono i lavori per la nuova tangenziale nord di Cesano. Dalla tangenziale Nord al sottopasso. Avanzano i lavori a Cesano e Seveso - Tra Cesano Maderno e Seveso, i due maxi cantieri di Ferrovienord stanno avanzando celermente: il 2026 sarà l’anno delle prime concrete modifiche sia sulla viabilità che sul servizio ferroviario grazie ... msn.com

Nuova tangenziale nord di Cesano Maderno, lavori avanti: posato il sottopasso e riaperta via della Repubblica - Cesano Maderno – Proseguono secondo programma i lavori per la realizzazione della nuova tangenziale nord di Cesano Maderno, un’infrastruttura strategica destinata a migliorare la viabilità tra Cesano ... mbnews.it

Lombardia, la nuova tangenziale rivoluziona la viabilità: e il sottopasso cambia tutto - Scopri lo stato dei lavori della tangenziale nord di Cesano Maderno: dettagli sui sottopassi, viabilità in via Como e info utili sui cantieri Ferrovienord ... comozero.it

Tragedia sulla tangenziale nord di Torino nella notte: un giovane di 22 anni perde la vita in un tamponamento con un tir - facebook.com facebook

Tangenziale Nord di Torino #tangenzialeditorino Traffico rallentato per incidente tra Caselle e Interconnessione Diramazione Pescarito in direzione A5 agg. ore 16:16 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.