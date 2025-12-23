Incidente sull' autostrada A1 coinvolti mezzi pesanti | uno ha preso fuoco

Nella tarda giornata di oggi, si è verificato un incidente sull'autostrada A1, poco dopo le 17, in direzione Napoli, all'altezza del km 709. L'incidente ha coinvolto mezzi pesanti, uno dei quali ha preso fuoco, causando la temporanea chiusura del tratto tra le località interessate. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Incidente sull'autostrada A1, coinvolti mezzi pesanti: uno ha preso fuoco Leggi anche: Incidente sulla A1 a Bagno a Ripoli, coinvolti tre mezzi pesanti. Lunghissima coda sull’Autosole Leggi anche: Incidente in A1 oggi, coinvolti due mezzi pesanti. Traffico bloccato e lunghe code verso Bologna Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Grave incidente in autostrada all'alba provoca code di oltre cinque chilometri; Furgone contro tir, incidente mortale sull'autostrada A1; Incidente sull'A1: muore Alessandro Sdoia. Il professore di musica e sindacalista, con l'auto contro un Tir; Incidente in autostrada: si scontrano auto e camion, code fino a nove chilometri. Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma - Un'autobotte è esplosa in autostrada all'altezza di Teano Ovest, all'ingresso dell'autogrill; il boato sentito nettamente nei comuni vicini ... fanpage.it

Incidente A1 adesso: inferno verso Roma, 14 km di coda - Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - sicurauto.it

Incidente A1 adesso: 5 km di coda verso Firenze - Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - sicurauto.it

Incidente sull'A1: traffico in tilt verso Firenze - facebook.com facebook

Incidente sull'A1 presso Orte, tre feriti e 20 km di coda verso Roma x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.