Torrione omaggio a Pina Mossuto | una panchina dedicata in Piazzetta Cacciatore

L’associazione Torrione Eventi APS ha ottenuto l’autorizzazione per dedicare una panchina in Piazzetta Cacciatore, nel quartiere di Torrione. Questo spazio è stato intitolato a Pina Mossuto, figura importante impegnata nella promozione dei diritti delle donne e nell’emancipazione femminile. La panchina rappresenta un gesto di riconoscimento e memoria per il suo contributo alla comunità e ai valori di uguaglianza.

L'associazione Torrione Eventi APS ha recentemente ottenuto l'autorizzazione per dedicare una panchina in Piazzetta Cacciatore, nel cuore del quartiere di Torrione, alla memoria di Pina Mossuto, figura fondamentale nelle battaglie per l'emancipazione femminile e la difesa dei diritti delle donne.

