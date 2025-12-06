La prefettura affianca tre commissari ai vertici della Italo Belga | Serve un percorso di bonifica della società

Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ha deciso di sottoporre per un anno la Italo Belga, concessionaria della spiaggia di Mondello, alla misura della prevenzione collaborativa ed ha nominato tre commissari che affiancheranno l'azienda in un "percorso di bonifica e di riallineamento al contesto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

