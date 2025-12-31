La Uil Forlì accoglie favorevolmente la decisione della Regione Emilia-Romagna di eliminare la tassa d'imbarco negli aeroporti minori, come quello di Ridolfi. Questa misura potrebbe rappresentare un passo importante per favorire la crescita e la competitività degli scali locali. Ora, l’attenzione si concentra sull’importanza di sviluppare sistemi di intermodalità che migliorino connettività e accessibilità, sostenendo così un nuovo impulso per il settore aeroportuale della zona.

La Uil Forlì esprime sostegno alla decisione della Regione Emilia-Romagna di abolire la tassa d'imbarco per gli scali minori. "Si tratta di una misura concreta che aumenta l’appetibilità del nostro territorio, permettendo all'aeroporto "Ridolfi" di attrarre ulteriori tratte e nuovi aeromobili in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Aeroporto Ridolfi, la Uil: "L’abolizione della tassa può essere una svolta. Ora si lavori sull'intermodalità"

