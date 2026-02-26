Svizzera | 50mila franchi per ogni vittima e ferito del rogo di Crans-Montana

Dopo i 10mila franchi stanziati dal Cantone del Vallese, ora anche la Confederazione svizzera interviene a sostegno delle famiglie colpite dal tragico rogo del Constellation a Crans-Montana. Il Consiglio federale ha annunciato un contributo di solidarietà di 50mila franchi (circa 54mila euro) per ciascuna delle famiglie delle vittime e dei feriti della strage di Capodanno. Il presidente Guy Parmelin ha spiegato in conferenza stampa che l’obiettivo del provvedimento è "alleviare un po’ il carico finanziario e le preoccupazioni" delle persone coinvolte. "Nessuno può cancellare l’immensa sofferenza delle persone coinvolte e dei loro cari. Siamo al fianco delle persone colpite e dei loro familiari, sia in Svizzera che all’estero", ha sottolineato Parmelin. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

