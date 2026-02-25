Rogo di Crans-Montana Berna pronta a un contributo di solidarietà di 50mila franchi alle vittime

Il Governo svizzero intende versare un contributo unico di solidarietà pari a 50’000 franchi ai feriti gravi e alle famiglie delle persone decedute nel tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. La proposta è stata trasmessa mercoledì dal Consiglio federale al Parlamento, che sarà chiamato a pronunciarsi durante la sessione primaverile delle Camere federali. Secondo il presidente della Confederazione Guy Parmelin, il rogo “non è un incidente come gli altri”, sottolineando come l’evento abbia colpito numerose vittime, in particolare giovani, sia svizzeri sia stranieri, molte delle quali continuano a soffrire di ustioni complesse. Il contributo urgente, ha spiegato, rappresenta un aiuto rapido e privo di vincoli burocratici, volto a sostenere concretamente le persone colpite e i loro familiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

