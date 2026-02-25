Crans-Montana | la Svizzera stanzia 50mila franchi per ogni famiglia delle vittime del rogo

Il Consiglio federale della Confederazione svizzera ha deciso di dare un contributo di solidarietà di 50mila franchi a ogni famiglia delle vittime e dei feriti nel rogo di Capodanno del Constellation, a Crans-Montana. La decisione è stata per «sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell’immediato e sgravarli nel breve periodo». La tavola per trovare «soluzioni stragiudiziali». La misura si aggiunge all’aiuto di 10mila franchi per vittima deciso dal Cantone del Vallese. Il governo della Confederazione svizzera propone inoltre di istituire una “ tavola rotonda ” per aiutare le vittime e i loro congiunti, le assicurazioni e le autorità coinvolte per trovare «soluzioni stragiudiziali», evitando lunghi procedimenti giudiziari. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche:

La Svizzera darà oltre 50mila euro a ogni famiglia delle vittime dell'incendio di Crans-Montana

Rogo di Crans-Montana, Berna pronta a un contributo di solidarietà di 50mila franchi alle vittime

Crans-Montana, La Russa al Consolato svizzero: fiori e cordoglio per le vittime #shorts

Temi più discussi: Crans Montana, rapporto segnalava carenze del Comune nella sicurezza già nel 2023; Rogo di Crans-Montana, 36 feriti svizzeri o residenti si trovano ancora in ospedali esteri; Crans-Montana, un nuovo video messo agli atti mostra i primi istanti dell’incendio; Crans-Montana, i feriti italiani raccontano la strage: le accuse a Jessica Moretti.

Crans-Montana, Berna annuncia aiuti straordinari per feriti e famiglie delle vittimeL’obiettivo del governo svizzero è fornire assistenza rapida alle persone colpite, evitando lunghe e complesse procedure giudiziarie. lettera43.it

Crans-Montana: la Svizzera stanzia 50mila franchi per ogni famiglia delle vittime del rogoLa cifra si aggiunge all'aiuto di 10mila franchi per vittima deciso dal Cantone del Vallese. Chiesta anche una tavola rotonda per trovare «soluzioni stragiudiziali» ... open.online

#Sanremo2026, #AchilleLauro, co-conduttore della #secondaserata, canta #Perdutamente come omaggio alle vittime di #Crans-montana e duetta con #LauraPausini #Ariston - facebook.com facebook

#Sanremo2026, #AchilleLauro, co-conduttore della #secondaserata, canta #Perdutamente come omaggio alle vittime di #Crans-montana e duetta con #LauraPausini #Ariston x.com