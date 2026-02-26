Suore uccise in Burundi l' assessora Jacopozzi | Grazie alle autorità giudiziarie caso che mi ha colpita profondamente

Un grave episodio ha coinvolto alcune suore in Burundi, suscitando grande attenzione. L’assessora ha espresso gratitudine alle autorità che hanno condotto le indagini, sottolineando quanto l’accaduto abbia colpito profondamente lei e la comunità. La vicenda si inserisce in un quadro di eventi che hanno acceso i riflettori su questa triste realtà, lasciando molte domande senza risposta.

"Il Comune di Parma lavora da oltre vent'anni nel paese burundese e vuole bene al suo popolo, facendo attività serie e trasversalmente apprezzate sia in Burundi che in Italia “Ringrazio le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine che hanno svolto le indagini. È un caso di cronaca che ha colpito profondamente me personalmente come tutta la nostra città e resta una ferita aperta. Speriamo quindi che emerga la verità per rendere giustizia alle tre vittime. Ancora di più, perché il Comune di Parma lavora da oltre vent'anni nel paese burundese e vuole bene al suo popolo, facendo attività serie e trasversalmente apprezzate sia in Burundi che in Italia”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Suore uccise in Burundi, un arresto a Parma: la ricostruzione completa del caso

Parma, arrestato un 50enne per le tre suore uccise in Burundi nel 2014I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne, che sarebbe coinvolto nell'uccisione delle tre suore missionarie italiane, assassinate in...

Temi più discussi: Tre suore uccise in Burundi nel 2014: un arresto a Parma. Furono massacrate; Omicidio di tre suore saveriane in Burundi: 50enne arrestato a Medesano; Suore uccise in Burundi nel 2014, arrestato un 50enne che viveva a Parma. C'è anche una padovana; Parma, un arresto per le tre suore uccise in Burundi nel 2014.

Svolta nel cold case delle suore uccise in Burundi, arrestato un 50enne a ParmaSvolta nelle indagini sul brutale assassinio di tre missionarie saveriane di Parma uccise in Burundi nel settembre del 2014. I Carabinieri del Comando provinciale di Parma hanno eseguito questa mattin ... msn.com

Suore saveriane uccise in Burundi nel 2014: arrestato a Parma un 50enne. Accusato di triplice omicidioI carabinieri del Comando provinciale di Parma hanno arrestato questa mattina Harushimana Guillaume, 50enne originario del Burundi, gravemente indiziato dell'omicidio di tre suore saveriane della cong ... agensir.it

Tre suore uccise in Burundi nel 2014, arrestato a Parma il presunto mandante x.com

SUORE UCCISE IN BURUNDI: PRIMO ARRESTO DOPO 12 ANNI - C'è una svolta clamorosa nel caso delle tre suore missionarie uccise in Burundi ormai dodici anni fa. I carabinieri di Parma, in queste ore, hanno infatti arrestato un uomo, un 50enne originari - facebook.com facebook