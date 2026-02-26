Suore uccise in Burundi un arresto a Parma | la ricostruzione completa del caso

Un uomo di origine burundese è stato fermato a Parma con l'accusa di aver ucciso tre suore in Burundi nel 2014. L'arresto è avvenuto giovedì 26 febbraio a Medesano. La polizia ha effettuato le verifiche necessarie per chiarire il ruolo dell'uomo nel tragico episodio. Si attendono sviluppi nelle indagini che stanno seguendo questo caso.

Nella mattinata di giovedì 26 febbraio un 50enne (G. H. le iniziali), originario del Burundi, è stato arrestato a Medesano in provincia di Parma per il triplice omicidio di tre suore saveriane in Burundi, avvenuto nel 2014. Due delle tre suore saveriane della congregazione delle missionarie di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Suore uccise in Burundi, dopo 12 anni arrestato un uomo a Parma: l’arresto scattato dopo un libro inchiestaA dodici anni dal triplice omicidio delle suore Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta Boggian, un uomo è stato accusato di aver pianificato i... Suore italiane uccise nella missione di Kamenge: 50enne del Burundi arrestato a ParmaPARMA, 26 FEB – I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo (un 50enne originario del Burundi) coinvolto nell’uccisione delle tre missionarie... Temi più discussi: Omicidio di tre suore saveriane in Burundi: 50enne arrestato a Medesano; Suore uccise in Burundi nel 2014, arrestato un 50enne che viveva a Parma. C'è anche una padovana; Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicida; Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicida. Suore uccise in Burundi, arrestato burundese collaboratore della missione attivo anche a ParmaSvolta nel Cold case delle tre suore di Parma uccise in Burundi nel 2014. I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo coinvolto nell'uccisione delle tre missionarie saveriane, brutalmente assassina ... rainews.it Svolta nel cold case delle suore uccise in Burundi, arrestato un 50enne a ParmaSvolta nelle indagini sul brutale assassinio di tre missionarie saveriane di Parma uccise in Burundi nel settembre del 2014. I Carabinieri del Comando provinciale di Parma hanno eseguito questa mattin ... msn.com Tre suore uccise in Burundi nel 2014, arrestato a Parma il presunto mandante x.com SUORE UCCISE IN BURUNDI: PRIMO ARRESTO DOPO 12 ANNI - C'è una svolta clamorosa nel caso delle tre suore missionarie uccise in Burundi ormai dodici anni fa. I carabinieri di Parma, in queste ore, hanno infatti arrestato un uomo, un 50enne originari - facebook.com facebook