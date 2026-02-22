Comunali e provinciali Paolucci avverte | Saranno più forti i partiti senza cittadini o i cittadini senza partiti?

Paolucci spiega che la perdita di consensi alle ultime elezioni ha indebolito i partiti, lasciando i cittadini senza rappresentanza. La causa risiede nella scarsa partecipazione alle urne, che ha ridotto la presenza politica locale. Questa situazione ha portato a un vuoto di dialogo tra cittadini e partiti, influenzando le scelte politiche future. La domanda che si pone riguarda il ruolo che avranno i partiti nel rafforzare il rapporto con gli elettori. La questione resta aperta.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è sempre un convitato di pietra quando si parla di centrosinistra sannita. Cambiano i segretari. Cambiano i congressi. Non cambia il nome. A Benevento, anche quando non è in sala, il protagonista resta lui: Clemente Mastella. Al congresso del Pd, tra toni trionfanti e vecchie ruggini, l’ombra del “Duca di Ceppaloni” ha aleggiato più dei documenti programmatici. Lapidario Umberto Del Basso De Caro: “Siamo sette partiti e una famiglia”. Una frase che pesa. E che apre scenari. Ne abbiamo parlato con Federico Paolucci, segretario provinciale di Indipendenza. Paolucci, il congresso Pd ha chiarito o complicato il quadro? “Ha certificato una verità: al di là dei toni enfatici del pluriblasonato e pluribastonato Giovanni Cacciano, il tema centrale resta Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Referendum, la resa dei partiti alla propaganda e lo scaricabarile sui cittadiniNel pieno della campagna referendaria, i partiti si trovano a fare i conti con uno scandalo che rischia di infiammare ulteriormente il dibattito pubblico.

Lanciano al voto nel 2027, Tonia Paolucci (Forza Italia): Fuori personalismi e pressioni esterne, lavoriamo all'unità del centrodestraL'assessore comunale e segretario cittadino del partito chiama la coalizione all'unità dopo i contrasti emersi all'interno di Fratelli d'Italia: In passato abbiamo pagato a caro prezzo le divisioni ... chietitoday.it

Ok a 98 nuovi segretari comunali e provinciali! Il Governo punta a colmare le sedi vacanti e dare slancio alle amministrazioni locali. gdc.ancidigitale.it/via-libera-a-9… x.com

Il confronto ieri la coalizione annuncia: lista unica alle provinciali e per comunali sempre uniti #Avellino - facebook.com facebook