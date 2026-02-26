Le styling session sono solo uno dei tanti contenuti esclusivi a cui avete accesso, da guardare e riguardare quando volete per trarre ispirazione e per vedere come le creazioni di Crivelli diventino un alleato prezioso nella vita di tutti i giorni. Per quei pochi che ancora non conoscono Rita Benedetto, seguitissima sui social sotto il nome di Stylist à Porter, con oltre 150mila follower su Instagram e una community molto attiva, è una stylist con un lungo percorso nell’editoria di moda. Lavora con brand fashion e beauty e con il suo progetto digitale racconta lo styling come linguaggio identitario e strumento di consapevolezza. Accanto al... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Styling à porter: tutti i look creati da Rita Benedetto insieme a Crivelli da Vanity Fair Riviera

A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

A Sanremo in Riviera con Crivelli e Vanity Fair. Pronti a brillare?Ma l’esperienza non si ferma agli spazi fisici, poiché grazie a Crivelli avrete la possibilità di varcare la soglia di Vanity Fair Riviera proprio...

Temi più discussi: Pangaia si evolve fra design, leisurewear e moda e guarda a USA, Italia, UK ed Emirati; Programma della Paris Fashion Week: le sfilate prêt-à-porter donna Autunno-Inverno 2026-2027; Sanremo 2026: il primo Watch Party di Vanity Fair Riviera (dove tutti cantano Tiziano Ferro); Debutta Fashion Link Milano, sette fiere in un unico ecosistema dedicato agli accessori.

Styling à porter : tutti i look creati da Rita Benedetto insieme a Crivelli da Vanity Fair RivieraUn look al giorno per tutta la durata del Festival di Sanremo. La stylist e content creator amata per il suo mix&match eclettico e fuori dagli schemi dimostra come i gioielli possono diventare dei ver ... vanityfair.it

La stravaganza per tutti i giorni di Schiaparelli: a Parigi va in scena la prima sfilata prêt-à-porterLa Parigi Fashion Week è entrata nel vivo: protagonista della giornata di giovedì 2 febbraio è stata la Maison Schiaparelli che ha presentato la sua prima sfilata prêt-à-porter. Il designer Daniel ... fanpage.it