A Sanremo in Riviera con Crivelli e Vanity Fair Pronti a brillare?

Crivelli e Vanity Fair organizzano un evento a Sanremo per celebrare l’arrivo del festival, attirando molti appassionati e influencer. La casa sanremese apre le sue porte dal 24 al 28 febbraio, offrendo sessioni di styling, interviste e party esclusivi. I partecipanti potranno immergersi nell’atmosfera della manifestazione, scoprendo contenuti in anteprima e condividendo momenti unici. L’iniziativa crea un punto di incontro tra star, giornalisti e pubblico.

Ma l’esperienza non si ferma agli spazi fisici, poiché grazie a Crivelli avrete la possibilità di varcare la soglia di Vanity Fair Riviera proprio come se foste a Sanremo: attraverso questa sezione dedicata del sito, infatti, potrete godere di un vero e proprio pass digitale per entrare nel cuore dell’evento più iconico dello spettacolo italiano. Interviste esclusive e contenuti speciali aggiornati quotidianamente con volti d’eccezione per un racconto fatto di raffinatezza e autenticità, dove i gioielli diventano un mezzo prezioso per raccontare l’eleganza e la creatività italiane. Non solo: Riviera Vanity Fair sarà anche la location speciale in occasione del Watch Party della prima serata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Vanity Fair Riviera apre a Sanremo a causa di una collaborazione con Crivelli, che porta l’evento nel cuore della città.

Sanremo balla con Vanity FairSanremo ha attirato molti artisti e celebrità, perché l'evento ha portato alla luce la volontà di condividere momenti di festa prima dell'inizio ufficiale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026: la Riviera dei Fiori da tutto esaurito; Noi, nella pancia di Sanremo. Da anni lavora in Riviera e svela. Viaggio nella macchina dell’evento; Quanto costa affittare casa a Sanremo per non perdersi il Festival della Canzone Italiana 2026; Sanremo 2026, non solo Ariston: in Riviera feste, eventi aperti a tutti, programmi live e incontri con gli artisti in gara.

A Sanremo in Riviera con Crivelli e Vanity Fair. Pronti a brillare?A due passi dall’Ariston apre le porte la casa sanremese di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tra styling session, interviste, party e contenuti esclusivi, dal 24 al 28 febbraio un’esperienza immersiva ... vanityfair.it

Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair a Sanremo insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Apre le porte la casa sanremese di Vanity Fair in collaborazione con Crivelli. Dal 24 al 28 febbraio un fitto programma di attività, tra styling session, ospiti speciali, interviste, aperitivi, focacc ... vanityfair.it

La notte più magica dell’anno è finalmente arrivata. Il Vanity Fair Club inaugura di nuovo la settimana della musica a Sanremo. Tutti i big in gara e gli ospiti della kermesse sono passati da noi per iniziare al meglio questa incredibile avventura italiana x.com

Direttamente dalla festa di Vanity Fair a Sanremo, Caterina Balivo balla con Francesco Renga e la figlia Jolanda ma anche con l'influencer Emanuele Ferrari Balivo scatenata! #CaterinaBalivo #festivaldisanremo2026 - facebook.com facebook