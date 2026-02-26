Uno studente di 16 anni ha aggredito un compagno di scuola con un martello all'istituto Maiorana di Gela, in un episodio che sta facendo discutere tra la comunità scolastica e i residenti della zona. L'accaduto è stato prontamente segnalato alle autorità competenti, che stanno indagando sulle cause e le circostanze dell'episodio. La scuola ha adottato misure per garantire la sicurezza di studenti e personale.

All'istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta, uno studente di 16 anni ha colpito con un martello un compagno di scuola, di un anno più piccolo. L'aggressione sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo. "Mi insultava sempre", avrebbe detto l'aggressore. Il ragazzo colpito non sarebbe in gravi condizioni. L'aggressione al Maiorana di Gela L'aggressione sarebbe avvenuta nella mattinata di giovedì 26 febbraio durante la ricreazione all'istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, nella provincia di Caltanissetta.

© Virgilio.it - Studente 16enne colpisce compagno di scuola col martello al Maiorana di Gela, possibile reazione a bullismo

