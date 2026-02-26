Gela studente di 15 anni colpito con un martello da un compagno all’istituto Ettore Maiorana | non è grave

Un ragazzo di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola questa mattina all’interno dell’ istituto professionale “Ettore Maiorana” di Gela, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie. Secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in gravi condizioni. Indagini in corso Restano ancora da chiarire i motivi della lite che sarebbe degenerata nell’aggressione. La Polizia di Stato sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

