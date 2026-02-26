strasimeno the lake ultramarathon al via con oltre 1700 iscritti

CASTIGLIONE DEL LAGO - Il Trasimeno si prepara a correre, ma anche a camminare. È stata presentata ieri a Palazzo Donini la XXIV edizione della " Strasimeno The Lake Ultramarathon ", in programma domenica 8 marzo con partenza dal Lido Arezzo di Castiglione del Lago. I numeri, a pochi giorni dal via, certificano il successo di una formula che sa rinnovarsi: 1700 iscritti registrati finora, con un incremento del 60% rispetto allo scorso anno. La vera spinta propulsiva dell’edizione 2026 arriva dal potenziamento delle camminate e del Nordic Walking. Come spiegato da Giovanni Farano, presidente dell’Asd Filippide e del comitato organizzatore, la grande novità riguarda le lunghe distanze per i camminatori (34 e 58 km), che prenderanno il via alle 5:15 del mattino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

