Progetto civico Italia oltre 1700 persone a ‘Il Sistina Chapiteau’ Onorato | Impressionante entusiasmo

(Adnkronos) – Oltre 1700 persone, amministratori civici da ogni parte d'Italia e simpatizzanti di Progetto Civico Italia, hanno animato questo pomeriggio a 'Il Sistina Chapiteau' l'iniziativa organizzata da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e promotore di Progetto Civico Italia. "È impressionante l'entusiasmo e la voglia di partecipazione .

C.sinistra: si allarga Progetto Civico Onorato, oggi a L’Aquila con amministratori Abruzzo - Dopo le tappe di Potenza e Palermo dei giorni scorsi, oggi Progetto Civico Italia arriva in Abruzzo, all’Aquila. lagazzettadelmezzogiorno.it

Centrosinistra: Onorato, 'oggi mondo civico in Italia è oltre il 10%' - "Oggi questo mondo civico in Italia è oltre il 10%, quanto precisamente non lo so ma basta vedere i dati: a Napoli le liste civiche collegate a Manfredi hanno più ... iltempo.it

Intimidazione al sindaco di Ravanusa, Miceli: «Solidarietà agli amministratori locali» «Esprimo la mia solidarietà e quella di Progetto Civico Italia al sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, vittima di un atto intimidatorio». Lo afferma Carmelo Miceli, coordinator - facebook.com facebook

Sul palco, oltre a Manfredi, anche Alessandro Onorato, promotore di Progetto Civico Italia, Carmelo Miceli e Ismaele La Vardera x.com

