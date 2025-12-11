Gorizia due giovani italiani indagati per omicidio | accusati di aver ucciso un cittadino sloveno quando erano minorenni

Due giovani italiani sono stati indagati per omicidio a Gorizia, accusati di aver ucciso un cittadino sloveno mentre erano minorenni. L’indagine, condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato italiana e slovena, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due ragazzi incensurati, coinvolti in un episodio che ha suscitato grande attenzione nella regione.

Gorizia, 11 dicembre 2025 - La Polizia di Stato italiana, assieme a quella slovena, ha indagato per omicidio due ragazzi italiani incensurati, che all'epoca dei fatti erano minorenni. I due sono accusati di aver provocato la morte di un cittadino sloveno di 26 anni, Tomaz Panker. Il corpo senza vita dello sloveno fu trovato da un passante l'11 gennaio 2022, in un'area verde al confine, tra via della Cappella (Gorizia) e Streliska Pot (Nova Gorica - Slovenia). Il cadavere giaceva pochi passi oltre frontiera, per cui è stata subito attivata un'indagine congiunta tra polizia italiana e quella slovena.

