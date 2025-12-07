Memoria e solidarietà a Monreale nasce l’associazione dedicata a Massimo Andrea e Salvo
Monreale – Il 28 dicembre 2025 segna una data importante per la comunità di Monreale: alle ore 10.00, in Piazza Guglielmo II, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’associazione MAS – Memoria, Amicizia, Speranza. L’organizzazione nasce per onorare il ricordo di Massimo, Andrea e Salvo, tre nomi che hanno lasciato un’impronta profonda nel territorio. A . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
