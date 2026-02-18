Migranti il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia Parla Laura Marmorale di Mhs | Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry È la più grande strage nel Mediterraneo e nessuno si indigna
Il mare ha restituito quindici corpi tra Calabria e Sicilia, una delle conseguenze del ciclone Harry che ha colpito la zona. Laura Marmorale di Mhs spiega che si tratta di solo una parte delle molte vittime, che si stimano siano almeno mille. La maggior parte dei decessi avviene durante i viaggi verso l’Europa, spesso in condizioni pericolose. Le autorità cercano di gestire il fenomeno, ma le tragedie continuano a verificarsi senza grande attenzione pubblica. Intanto, i corpi vengono trovati sulle spiagge e nelle acque.
Tra il 6 e il 17 febbraio se ne contano una quindicina. «Stiamo ancora verificando quanti», dice Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, l’associazione impegnata nel salvataggio dei migranti, «è la prova che quando, un paio di settimane fa, abbiamo denunciato che il ciclone Harry - che a metà gennaio si è abbattuto su Calabria, Sicilia e Sardegna - aveva provocato almeno mille morti in diversi naufragi, avevamo ragione. Siamo di fronte alla più grande strage mai verificatasi nel Mar Mediterraneo e a momenti nessuno ne parla». L’ultimo ritrovamento è avvenuto sul lungomare di Paola, in provincia di Cosenza, dov’è stato recuperato un mezzo busto, solo la parte inferiore con gambe e bacino di quello che sembra essere il corpo di un giovane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Strage di migranti nel Mediterraneo: oltre mille morti durante il ciclone Harry. Il racconto di un superstite: «La barca si è capovolta, non trovo più la mia famiglia»Oltre mille persone si sono trovate a perdere la vita nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry.
Strage di migranti durante il ciclone Harry: “Mille persone disperse nel Mediterraneo centrale”Decine di barche partite dalla Tunisia sono scomparse nel Mediterraneo centrale durante il passaggio del ciclone Harry.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cimitero Mediterraneo: così il mare sta restituendo i corpi di decine di migrantiSono in tutto 13, per il momento, i cadaveri senza nome ritrovati a riva o sulle spiagge di Calabria e Sicilia, sferzate dalle mareggiate. Il drammatico ... avvenire.it
Schlein in Calabria: un migliaio di migranti dispersi, tragedia da non ignorareTra i danni di questo ciclone ci sono un migliaio di dispersi in mare. Anche in questi giorni, purtroppo, il mare sta restituendo corpi di migranti che, evidentemente, erano nel Mediterraneo proprio ... strettoweb.com
