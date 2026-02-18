Migranti il mare restituisce 15 corpi tra Calabria e Sicilia Parla Laura Marmorale di Mhs | Sono solo alcune delle mille vittime del ciclone Harry È la più grande strage nel Mediterraneo e nessuno si indigna

Il mare ha restituito quindici corpi tra Calabria e Sicilia, una delle conseguenze del ciclone Harry che ha colpito la zona. Laura Marmorale di Mhs spiega che si tratta di solo una parte delle molte vittime, che si stimano siano almeno mille. La maggior parte dei decessi avviene durante i viaggi verso l’Europa, spesso in condizioni pericolose. Le autorità cercano di gestire il fenomeno, ma le tragedie continuano a verificarsi senza grande attenzione pubblica. Intanto, i corpi vengono trovati sulle spiagge e nelle acque.

Tra il 6 e il 17 febbraio se ne contano una quindicina. «Stiamo ancora verificando quanti», dice Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, l’associazione impegnata nel salvataggio dei migranti, «è la prova che quando, un paio di settimane fa, abbiamo denunciato che il ciclone Harry - che a metà gennaio si è abbattuto su Calabria, Sicilia e Sardegna - aveva provocato almeno mille morti in diversi naufragi, avevamo ragione. Siamo di fronte alla più grande strage mai verificatasi nel Mar Mediterraneo e a momenti nessuno ne parla». L’ultimo ritrovamento è avvenuto sul lungomare di Paola, in provincia di Cosenza, dov’è stato recuperato un mezzo busto, solo la parte inferiore con gambe e bacino di quello che sembra essere il corpo di un giovane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

