Strage di migranti nel Mediterraneo 50 vittime dopo un naufragio

Un naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la morte di circa 50 migranti, secondo le autorità maltesi e Alarm Phone. Un superstite, tratto in salvo, ha confermato che molti dei compagni non sono riusciti a sopravvivere. L’evento evidenzia ancora una volta le criticità legate alle rotte migratorie nel Mediterraneo e la crescente attenzione delle autorità e delle organizzazioni umanitarie sulla questione.

AGI - Sarebbero 50 le vittime di un naufragio nel Mediterraneo centrale. Le autorità maltesi confermano - secondo Alarm Phone - che un superstite tratto in salvo avrebbe riferito che i suoi compagni non ce l'avrebbero fatta. Ha detto che erano partiti dalla Tunisia con una barca ribaltata dal mare in tempesta e che i migranti hanno trascorso 24 ore in acqua, prima di essere travolti dalle onde alte. Soccorsi 18 migranti dalla Sea Watch . Sea Watch 5 ha soccorso 18 persone a bordo di un barchino in difficoltà. Tra loro due bambini piccoli. Il porto assegnato è Catania, dove la nave della ong tedesca arriverà domani.

