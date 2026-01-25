Strage di migranti nel Mediterraneo 50 vittime dopo un naufragio

Un naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la morte di circa 50 migranti, secondo le autorità maltesi e Alarm Phone. Un superstite, tratto in salvo, ha confermato che molti dei compagni non sono riusciti a sopravvivere. L’evento evidenzia ancora una volta le criticità legate alle rotte migratorie nel Mediterraneo e la crescente attenzione delle autorità e delle organizzazioni umanitarie sulla questione.

AGI - Sarebbero  50 le vittime  di un  naufragio  nel  Mediterraneo centrale. Le autorità maltesi confermano - secondo  Alarm Phone  - che un  superstite  tratto in salvo avrebbe riferito che i suoi compagni non ce l'avrebbero fatta. Ha detto che erano partiti dalla  Tunisia  con una barca ribaltata dal  mare in tempesta  e che i  migranti  hanno trascorso 24 ore in acqua, prima di essere travolti dalle  onde alte. Soccorsi 18 migranti dalla Sea Watch . Sea Watch 5  ha  soccorso 18 persone  a bordo di un  barchino in difficoltà. Tra loro due  bambini piccoli. Il porto assegnato è  Catania, dove la  nave della ong tedesca  arriverà domani. 🔗 Leggi su Agi.it

