Tadej Pogacar salta l' UAE Tour 2026 | slittano i piani per il debutto

Tadej Pogacar ha deciso di non partecipare all'UAE Tour 2026, annunciando il suo salto dall’evento con largo anticipo. La scelta del ciclista sloveno deriva da una serie di imprevisti fisici che lo hanno costretto a rivedere i suoi programmi, rinviando così il debutto stagionale. Pogacar, campione in carica, aveva già pianificato di affrontare questa corsa, ma ora si concentrerà su altri obiettivi, puntando a recuperare al meglio le energie. La sua assenza potrebbe influenzare il livello di competitività della corsa, che si svolgerà dal 16 al 22 febbraio.

Si avvicina uno degli appuntamenti immancabili nel calendario di inizio stagione del grande ciclismo internazionale: dallunedì 16 al 22 febbraio si disputa l'ottava edizione del UAE Tour 2026. L'attenzione è guidata dall'assenza di Tadej Pogacar, scelta che modifica i piani della corsa e accende l'attesa per l'esordio stagionale del campione sloveno. La manifestazione parte e termina secondo un arco di sette giorni che vede tappe intense e volti affidabili in chiave classifica. L'assenza di Pogacar rappresenta la novità più rilevante; la decisione non nasce da Problemi fisici, ma da una riorganizzazione della programmazione stagionale del detentore del titolo iridato.

Tadej Pogacar non parteciperà all’UAE Tour 2026 perché ha deciso di prendersi più tempo per prepararsi.

Questa mattina gli organizzatori hanno confermato: Tadej Pogacar parteciperà al Tour de Suisse, che si terrà quest’anno in Valtellina.

