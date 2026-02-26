Storie di ex Sabatini e Cosmi a Salerno | Ha inventato Liverani regista

Serse Cosmi torna in serie C dopo 25 anni, quando chiuse con l’Arezzo per arrivare alla corte di Gaucci in serie A. Ha scritto pagine indimenticabili della storia del Perugia nella massima serie e un’altra grande conoscenza del Grifo, Walter Sabatini intervistato da Linea Mezzogiorno, commenta la scelta della Salernitana. L’ex dirigente del Perugia ha descritto il tecnico di Ponte San Giovanni come un "uomo preparatissimo, di una sensibilità calcistica straordinaria", capace di integrarsi immediatamente con lo spogliatoio e trasmettere la sua visione di gioco. Sabatini ha ricordato alcuni dei principali meriti tattici di Serse Cosmi, tra cui l’introduzione del 4-2-3-1 in Italia, un modulo che, secondo Sabatini, Cosmi avrebbe “inventato” nel nostro calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

