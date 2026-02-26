Serse Cosmi torna in serie C dopo 25 anni, quando chiuse con l’Arezzo per arrivare alla corte di Gaucci in serie A. Ha scritto pagine indimenticabili della storia del Perugia nella massima serie e un’altra grande conoscenza del Grifo, Walter Sabatini intervistato da Linea Mezzogiorno, commenta la scelta della Salernitana. L’ex dirigente del Perugia ha descritto il tecnico di Ponte San Giovanni come un "uomo preparatissimo, di una sensibilità calcistica straordinaria", capace di integrarsi immediatamente con lo spogliatoio e trasmettere la sua visione di gioco. Sabatini ha ricordato alcuni dei principali meriti tattici di Serse Cosmi, tra cui l’introduzione del 4-2-3-1 in Italia, un modulo che, secondo Sabatini, Cosmi avrebbe “inventato” nel nostro calcio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Storie di ex. Sabatini e Cosmi a Salerno: "Ha inventato Liverani regista»

Leggi anche: Tedesco-Liverani, nemici per un giorno. Insieme fecero grande il Perugia di Cosmi

Dopo 4 anni mister Cosmi torna in panchina: ufficiale la firma a SalernoIl tecnico perugino, allenatore dell'Arezzo dal 1995 al 2000, ha accettato l'incarico nella prestigiosa piazza campana, terza nel girone di serie C...

Sabatini su Napoli-Roma Walter Sabatini, intervistato da La Repubblica, ha analizzato il big match del Maradona soffermandosi sulle assenze del Napoli e sulla crescita del progetto giallorosso. «Napoli-Roma mi incuriosisce. Racconta storie diverse». Sui - facebook.com facebook

| Sandro Sabatini: “Sono rimasto stupito dalle parole di Chivu su Maradona. Pensavo di non aver ben capito, poi ho visto che Chivu è nato nell'80 e non ricorda cosa sia successo in quel Mondiale dell'86 quando Maradona segnò con la mano che poi su chi x.com