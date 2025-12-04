Una stagione vissuta a mille all’ora. Insieme hanno sbancato, Firenze, Milano, tanto per citare due blitz, hanno inchiodato al pareggio, in casa e fuori, la Roma che a fine anno ha portato a casa lo scudetto. Giovanni Tedesco e Fabio Liverani nella stagione 2000-2001 hanno contribuito a rendere grande il Perugia di Serse Cosmi. Una stagione da incorniciare, chiusa all’undicesimo posto in classifica, con un girone di andata terminato al settimo posto. Per Giovanni Tedesco un campionato di Serie A con trenta presenze, otto gol e tre assist, per Fabio Liverani (rivelazione della stagione), trenta presenze, due gol ma ben sette assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tedesco-Liverani, nemici per un giorno. Insieme fecero grande il Perugia di Cosmi