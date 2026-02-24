Dopo 4 anni mister Cosmi torna in panchina | ufficiale la firma a Salerno

Serse Cosmi torna in panchina dopo quattro anni, firmando ufficialmente con la Salernitana. La sua assenza si è protratta dal 2022, quando ha lasciato l’incarico al Rijeka in Croazia. La società ha scelto lui per sostituire l’esonerato Giuseppe Raffaele, puntando sulla sua esperienza per rilanciare la squadra. La firma è avvenuta questa mattina, segnando un nuovo capitolo nella carriera del tecnico. La squadra si prepara a ripartire con questa novità.

Il tecnico perugino, allenatore dell'Arezzo dal 1995 al 2000, ha accettato l'incarico nella prestigiosa piazza campana, terza nel girone di serie C Nuova avventura per mister Serse Cosmi. Il tecnico perugino, lontano dalla panchina dal 2022 (ultima esperienza al Rijeka in Croazia), è il nuovo tecnico della Salernitana, sostituendo l'esonerato Giuseppe Raffaele. Il club campano occupa la 3ª posizione del girone C di serie C; per lui contratto fino a giugno con rinnovo in caso di promozione in B. Cosmi è uno degli allenatori che ha lasciato una storia indelebile nella storia dell'Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dopo 4 anni Cosmi torna in panchina: la Salernitana lo chiama dopo l'esonero di RaffaeleCosmi torna in panchina dopo quattro anni, perché la Salernitana ha deciso di affidargli la guida tecnica.

Perché la Salernitana ha scelto Serse Cosmi per il dopo Raffaele, il papabile ‘naufrago’ torna in panchinaLa Salernitana ha deciso di affidare nuovamente la panchina a Serse Cosmi dopo aver sollevato Giuseppe Raffaele, in seguito a una serie di risultati deludenti.

