Dopo le ultime modifiche, i contributi per colf, badanti e baby sitter aumentano. L’Inps ha pubblicato i nuovi valori orari con la circolare del 3 febbraio, e ora i versamenti sono più alti rispetto al passato. Scompare anche l’uso dei bollettini di carta, e le modalità di pagamento sono più semplici. Le scadenze restano invariate, ma chi ha lavoratori domestici dovrà aggiornare gli importi da versare.

Cambiano i contributi per colf, badanti e baby sitter. L’Inps, con la circolare del 3 febbraio n. 9, ha pubblicato i nuovi valori orari da utilizzare per i versamenti, con un aumento medio di circa 0,03 € l’ora, determinato dalla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie tra gennaio 2024 e dicembre 2025 (+1,4%). Resta invariato il contributo di assistenza contrattuale Cassacolf, da inserire nel PagoPA tramite codice F2. A spiegare le novità Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Colf, badanti e baby sitter: così aumentano i contributi. Ecco importi, scadenze e modalità di versamento (e scompaiono i bollettini di carta)

A partire da quest'anno, i contributi Inps per colf e badanti si pagheranno esclusivamente online, eliminando la necessità di bollettini cartacei.

