Il futuro incerto della Freudenberg di Rho | ora il presidio dei 42 lavoratori a rischio si sposta in Germania

Rho (Milano), 7 dicembre 2025 – Si sposta in Germania, a Weinheim, sotto la sede centrale del Gruppo Freudenberg, la protesta dei 42 dipendenti dello stabilimento di Rho. All’indomani dell’incontro in Regione nel corso del quale è emerso che c’è un imprenditore interessato all’acquisto dei macchinari e al subentro nell’attività, con la garanzia di dare continuità alla produzione e salvaguardare i posti di lavoro, e in attesa del prossimo incontro che si terrà il prossimo 17 dicembre, le assemblee dei lavoratori hanno deciso di organizzare uno sciopero di 8 ore per lunedì 15 dicembre e andare in Germania per protestare e chiedere risposte positive al Gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
