Stipendio docenti e ATA importo febbraio 2026 ancora non visibile Ritardo non ha conseguenze sull’accredito

Questa mattina molti docenti e personale ATA hanno controllato i loro stipendi di febbraio 2026, ma l’importo ancora non compare sui loro conti. Nonostante il ritardo, nessuno ha riscontrato problemi nell’accredito. Intanto, si aspetta ancora di conoscere l’entità dell’unico pagamento di febbraio, che comprende anche una tantum concordata nel Contratto 202224. La tensione cresce, ma la speranza è che tutto si risolva presto.

Conclusa l'attesa per l'attribuzione degli arretrati (con gli errori che ne sono derivati), cresce quella per l'importo del mese di febbraio nel quale sarà inclusa anche l'una tantum concordata nella sottoscrizione del Contratto 202224. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Con il cedolino di gennaio 2026, in pagamento dal 23 gennaio, i docenti e il personale ATA della scuola vedranno gli effetti degli aumenti contrattuali.

Argomenti discussi: Stipendio docenti e ATA febbraio 2026: il conguaglio, l'una tantum, l'eventuale ricalcolo degli arretrati. Cosa dobbiamo aspettarci?; NoiPa, cedolino di febbraio più ricco per docenti e ATA: aumenti e bonus una tantum; Una tantum docenti e ATA, il pagamento sarà effettuato sulla rata ordinaria di febbraio 2026; Stipendio docenti e ATA: per gli arretrati mi aspettavo di più. NoiPA chiarisce.

