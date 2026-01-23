Stipendio docenti e ATA arretrati | la UIL Scuola Rua segnala incongruenze negli importi erogati a gennaio e chiede l’intervento immediato del MEF

La UIL Scuola Rua ha segnalato al Ministero dell'Economia e delle Finanze alcune incongruenze negli importi degli arretrati dello stipendio di docenti e personale ATA erogati a gennaio, relative al CCNL 2022-2024. La richiesta mira a chiarire le anomalie e a garantire correttamente i salari secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali.

La UIL Scuola Rua ha trasmesso una comunicazione ufficiale al Ministero dell'Economia e delle Finanze per segnalare numerose anomalie relative agli arretrati del CCNL 2022-2024. Gli importi erogati nel cedolino di gennaio 2026 al personale del comparto Istruzione e Ricerca presentano incongruenze rispetto alle tabelle retributive e alle disposizioni contrattuali. Il Segretario generale Giuseppe D'Aprile, in una nota, ha dichiarato che l'organizzazione sindacale sta ricevendo segnalazioni diffuse e puntuali da parte dei lavoratori. Gli scostamenti risultano evidenti rispetto a quanto stabilito dal rinnovo contrattuale.

