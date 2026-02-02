Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato venerdì una montagna di documenti relativi al caso Epstein. Tra le oltre tre milioni di pagine ci sono nomi, foto e video delle vittime, molti dei quali sono stati lasciati senza censura, mostrando immagini di persone nude. La pubblicazione ha riacceso l’attenzione sulla vicenda e solleva nuovi interrogativi sul ruolo di chi ha gestito i documenti e sulle eventuali coperture. Intanto, spunta anche il mistero sul figlio segreto di Epstein.

Nella mole di documenti rilasciati venerdì dal Dipartimento di Giustizia Usa – oltre tre milioni di pagine – ci sono nomi, video e foto censurati. Ma non tutti: nell’ambito della pubblicazione dei file su Jeffrey Epstein sono state pubblicate online dal ministero decine di immagini di giovani donne e adolescenti nude, nonostante l’obbligo di oscurare qualsiasi elemento potesse danneggiare le vittime. All’interno del dossier ci sono, secondo il quotidiano, 40 foto non censurate, forse parte di un archivio privato, raffiguranti corpi nudi e volti. Le persone ritratte sembrano giovani e in alcune immagini si intravede l’isola privata di Epstein, mentre altre sono state scattate in camere da letto e in altri spazi interni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Negli Epstein Files nomi, foto e video delle vittime nude: il Dipartimento Usa non le he censurate. Il mistero sul figlio segreto

