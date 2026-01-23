Lazio conti in rosso | ricavi in calo e perdita da 17 milioni pesa l’Europa League

La Lazio ha registrato un calo dei ricavi e una perdita di 17 milioni di euro, influenzata dall’impatto dell’Europa League. La società Lazio Events, holding di controllo del 67% tramite i veicoli Snam Lazio Sud, Linda e Bona Dea, rappresenta la principale struttura finanziaria del gruppo biancoceleste, gestita dall’imprenditore Claudio Lotito.

Lazio Events è la holding attraverso cui Claudio Lotito controlla il 67% della Lazio. La società è detenuta dall’imprenditore tramite tre veicoli, Snam Lazio Sud, Linda e Bona Dea, e rappresenta la cassaforte finanziaria del gruppo biancoceleste. I conti della holding riflettono in larga parte l’andamento economico della società sportiva e, nell’ultimo esercizio, hanno registrato un deciso peggioramento. Il bilancio consolidato chiuso a fine giugno e riferito alla stagione sportiva 202425 evidenzia infatti un passaggio da un risultato positivo a una perdita rilevante. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il risultato finale è passato da un utile di 36,4 milioni di euro a una perdita di 17,1 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

