Israele-Emirati da un lato Turchia dall’altro | sfida senza limiti tra Medio Oriente Mar Rosso Africa

Il quadro geopolitico del Medio Oriente, del Mar Rosso e dell’Africa orientale si configura come un delicato equilibrio tra diverse forze. Da un lato, la crescente influenza di Israele e Emirati Arabi Uniti, dall’altro, la presenza strategica della Turchia. Questa dinamica, caratterizzata da tensioni e alleanze mutevoli, evidenzia una sfida geopolitica senza limiti nella regione, con implicazioni che coinvolgono anche la Penisola Arabica e le rotte del Mar Rosso.

Una trama sottile avvolge lo scenario geopolitico del quadrante che tocca il Levante, la Penisola Arabica, il Mar Rosso e l'Africa orientale: l'emersione di una rivalità geopolitica tra la Turchia da un lato e l'asse tra Israele e Emirati Arabi Uniti dall'altro. Con le ambizioni geostrategiche di Ankara che sono in conflitto con la proiezione di Tel Aviv e con la crescente assertività di Abu Dhabi. Israele e Emirati, poi, vedono nel contenimento delle ambizioni di Ankara, pur nel rispetto delle proprie priorità, un obiettivo comune che al contempo può servire a arginare l'influenza regionale del Qatar e, in prospettiva, dell'Arabia Saudita.

Israele ha riconosciuto formalmente il Somaliland come stato indipendente: è il primo paese a farlo - Israele è diventato il primo paese a riconoscere formalmente l’autoproclamata Repubblica del Somaliland come stato sovrano e indipendente. ilpost.it

Perché Israele ha riconosciuto il Somaliland? L'avamposto per contrastare gli Houthi e la necessità di contenere la Turchia - Ampia l’azione americana con raid continui contro il movimento qaedista degli Shabaab, spina nel fianco per la Somalia. msn.com

Perché Israele ha riconosciuto il Somaliland L'avamposto per contrastare gli Houthi e la necessità di contenere la Turchia. Intanto sale di tono il duello Arabia-Emirati in Yemen x.com

Il riconoscimento del Somaliland: non c’è solo la mano di Israele Il riconoscimento del Somaliland come Stato indipendente da parte di Israele non è una novità: vari elementi ne indicavano un'imminenza già da tempo, coinvolgendo vari attori dagli Emirati Ara - facebook.com facebook

