Stellantis chiude il 2025 con una perdita netta di 22,3 miliardi di euro dovuta a 25,4 miliardi di oneri straordinari per la revisione della strategia sull’elettrico, la cui diffusione è più lenta del previsto, e per rimettere al centro la libertà di scelta dei clienti con un’offerta completa di alimentazioni, incluso il diesel.I ricavi netti sono stati pari a 153,5 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto al 2024, principalmente a causa degli effetti negativi dei tassi di cambio e del calo dei prezzi nel primo semestre del 2025. Le consegne sono state pari a 5,5 milioni di auto, in aumento dell’1%. La perdita operativa rettificata è stata di 842 milioni di euro con un margine Aoi negativo di -0,5%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Stellantis chiude il 2025 con perdita netta di 22,3 miliardi

Stellantis, 22,2 miliardi oneri 2025 per cambio strategia su elettricoTempo di lettura: < 1 minuto Stellantis ha annunciato – in vista dei risultati dell’intero esercizio – oneri pari a circa 22,2 miliardi di euro nel...

Stellantis, 22 miliardi di oneri nel 2025 per il cambio di rotta sull'elettricoCosta caro a Stellantis il cambio di rotta sull'elettrico deciso nell'ambito della strategia aziendale.

Crisi automotive globale: dopo il tonfo di Stellantis arrivano Ford e Mercedes

Temi più discussi: Stellantis chiude il 2025 con 22,3 miliardi di perdita dopo il profit warning e il maxi reset sull’elettrico; Stellantis chiude 2025 con una perdita netta di 22,3 miliardi euro; Risultati dell’esercizio 2025; Stellantis, nel 2025 ricavi in calo e perdita da 22,3 miliardi. Sospeso il dividendo 2026.

Stellantis, nel 2025 ricavi in calo e perdita da 22,3 miliardi. Sospeso il dividendo 2026Stellantis chiude il 2025 con ricavi a 153,5 miliardi (-2%) e una perdita di 22,3 miliardi legata a oneri straordinari. Nel secondo semestre tornano a crescere fatturato e consegne. Confermata la guid ... trmtv.it

Stellantis chiude 2025 con una perdita netta di 22,3 miliardi euroMilano, 26 feb. (askanews) – Stellantis chiude il 2025 con una perdita netta di 22,3 miliardi di euro dovuta a 25,4 miliardi di oneri straordinari per la revisione della strategia sull’elettrico, la c ... askanews.it

Stellantis chiude il 2025 con ricavi a 153,5 miliardi (-2%) e una perdita di 22,3 miliardi legata a oneri straordinari. Nel secondo semestre tornano a crescere fatturato e consegne. Confermata la guidance 2026, sospeso il dividendo. - facebook.com facebook

Resterà ancora chiuso lo stabilimento Stellantis di Cassino che in tutto gennaio ha lavorato appena quattro giorni e non ha piani ben definiti circa la sua ripartenza a seguito del rinvio dei nuovi modelli Alfa Romeo. x.com