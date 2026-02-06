Stellantis 22 miliardi di oneri nel 2025 per il cambio di rotta sull' elettrico

Stellantis ha annunciato che nel 2025 dovrà affrontare 22 miliardi di euro di oneri legati alla transizione verso l’elettrico. Il gruppo di Antonio Filosa ha anche confermato che non distribuirà dividendi quest’anno, puntando a investimenti pesanti per cambiare rotta.

Costa caro a Stellantis il cambio di rotta sull'elettrico deciso nell'ambito della strategia aziendale. In attesa della presentazione del nuovo piano industriale, prevista per il 21 maggio prossimo, il gruppo guidato da Antonio Filosa ha confermato di aver riportato una netta perdita, con oneri straordinari per 22,2 miliardi di euro, che non permetterà di distribuire i dividendi nel corso del 2026. Il 6 febbraio l'impatto sul titolo in Borsa è stato brutale, con il titolo in caduta del 14,41% a 6,99 euro e la successiva cessione del 19,63% con un minimo di seduta a 6,466 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

