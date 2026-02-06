Stellantis prevede di affrontare oneri per 22,2 miliardi di euro entro il 2025, in vista di una nuova strategia sull’elettrico. La casa automobilistica ha confermato i numeri in un comunicato, senza però specificare come intende coprire questa cifra o quali saranno le tappe principali del piano. La decisione arriva in un momento di grande incertezza per il settore, con molte aziende che rivedono le proprie previsioni di investimenti nel campo delle vetture a zero emissioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stellantis ha annunciato – in vista dei risultati dell’intero esercizio – oneri pari a circa 22,2 miliardi di euro nel 2025. E’ il costo del riposizionamento dell’azienda sull’elettrico: la nuova strategia ha portato, infatti, alla cancellazione di modelli e programmi che non hanno prospettive di redditività. L’obiettivo – spiega Stellantis – è soddisfare le preferenze dei clienti e sostenere una crescita profittevole. I risultati finanziari preliminari per il secondo semestre 2025 evidenziano un miglioramento dei ricavi netti e del free cash flow industriale. A causa della perdita netta 2025 non saranno distribuiti dividendi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Stellantis, 22,2 miliardi oneri 2025 per cambio strategia su elettrico

Secondo una stima elaborata da Jefferies, Stellantis potrebbe registrare oneri una tantum compresi tra 5 e 9 miliardi di euro. https://loom.ly/U_KagEU facebook

Secondo una stima elaborata da Jefferies, Stellantis potrebbe registrare oneri una tantum compresi tra 5 e 9 miliardi di euro. Numeri che non rientrano nella normale fisiologia contabile di un grande gruppo industriale. x.com