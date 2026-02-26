Stefani | Niente nuove tasse e più soldi al sociale 69 milioni agli anziani borse di studio finanziate e 4,5 milioni per i futuri medici di base

VENEZIA - Ieri mattina Alberto Stefani ha aperto la seduta di Giunta in maniera irrituale. Prima di procedere all’adozione del Bilancio di previsione 2026-2028, con i relativi progetti di legge relativi alla Stabilità e al Collegato, il presidente della Regione ha mostrato agli assessori un’articolata tabella contenente le stime della demografia in Veneto. «La popolazione in età attiva crollerà presto: -500.000 residenti in 20 anni», ha evidenziato il governatore, inquadrando così «la priorità alla sanità e al sociale» nello schema contabile che sfiora i 19 miliardi. Stefani: «Approvato il bilancio di previsione, persona al centro e no a nuove tasse» VIDEO Bilancio licenziato a due mesi dall’insediamento: ce ne vorranno altrettanti per l’approvazione in Consiglio? «No, contiamo di chiudere la partita entro Pasqua. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

