Veneto | 69 milioni per famiglie e 17 alla sanità zero nuove tasse

Il presidente del Veneto Stefani presenta il bilancio regionale 2026-2028: zero nuove tasse e su sanità e giovani. Venezia, 25 febbraio 2026 – Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha presentato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, caratterizzato dall’assenza di nuove tasse e da investimenti mirati in settori strategici. Il piano prevede interventi significativi in sanità, istruzione e sostegno alle famiglie, con un’attenzione particolare ai giovani e alle fasce più vulnerabili della popolazione. Stefani ha spiegato che il bilancio è stato costruito attraverso una rigorosa razionalizzazione della spesa e un recupero dell’evasione fiscale, evitando così l’introduzione di nuove tasse. Tra le novità più rilevanti, spiccano 69 milioni di euro destinati alle famiglie con anziani ospitati nelle RSA e ai caregiver, oltre a 3 milioni in più per l’edilizia sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

