Borse di studio universitarie il ministero assegna nuove risorse | 10 milioni di euro per la Puglia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le risorse per la Puglia ammontano a 10 milioni di euro. La divisione delle risorse europee aggiuntive destinate alle borse di studio universitarie per l'anno accademico 20252026, ha visto il Ministero dell'Università e della Ricerca impegnato nell'assegnazione delle varie quote fra regioni.

Leggi anche: Borse di studio universitarie, la Regione Puglia stanzia 21 milioni di euro

Leggi anche: Borse di studio universitarie a Bari: la Regione Puglia garantisce l’erogazione entro gennaio 2026 dopo la protesta degli studenti incatenati davanti all’ente

